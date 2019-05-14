На проспекте Металлистов неожиданно выдвинувшаяся опора автокрана снесла крышу такси

СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-14T10:59:48+03:00

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Дорожное происшествие, почти как в американском блокбастере «Пункт назначения», произошло утром 14 мая в Петербурге. На проспекте Металлистов гидроопора «Камаза», неожиданно выдвинувшаяся при повороте, снесла крышу машине такси и собрала в кучу три легковушки.

- На повороте Кондратьевского на Металлистов, выдвижная опора «Камаза» смяла крышу «Фольксвагена», - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Грузовик по инерции протащил такси и собрал в кучу еще две легковушки. Водители, стоявшие на светофоре, явно не ожидали такого «сюрприза». Скорее всего, причина произошедшего в том, что водитель крана-манипулятора забыл хорошо закрепить опору.

По счастью, никто в аварии серьезно не пострадал. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которые «разруливают» пробку, моментально образовавшуюся на оживленном перекрестке.

ИСТОЧНИК KP.RU