В Петербурге начал работать колл-центр информационной поддержки туристов
С 13 мая в Петербурге начала работу телефонная справочная служба для туристов. В информационном контакт-центре можно узнать все необходимые сведения для поездки в город на Неве.
- В контакт-центре можно узнать, к примеру, об адресах, телефонах и времени работы организаций, оказывающих туристские, транспортные, экскурсионные услуги, спросить о времени работы консульских служб, а также о порядке оформления виз для въезда в Российскую Федерацию, - сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма.
Кроме этого операторы, говорящие кроме русского, на английском и испанском языках, подскажут об экскурсионных маршрутах по Петербургу, режиме работы театров и музеев, движении городского транспорта, помогут узнать о наличии авиа- и железнодорожных билетов, а также проинформируют о курсе валют.
Не останется в стороне и тема медицинского туризма. Работать информцентр будет до 1 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU