2019-05-14T11:18:33+03:00
Общество

В Петербурге начал работать колл-центр информационной поддержки туристов

Позвонить в справочную службу можно из любой точки мира, а отвечают операторы на русском, английском и испанском языках
Петр КИБЕР
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С 13 мая в Петербурге заработал информационный центр для туристов.С 13 мая в Петербурге заработал информационный центр для туристов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С 13 мая в Петербурге начала работу телефонная справочная служба для туристов. В информационном контакт-центре можно узнать все необходимые сведения для поездки в город на Неве.

- В контакт-центре можно узнать, к примеру, об адресах, телефонах и времени работы организаций, оказывающих туристские, транспортные, экскурсионные услуги, спросить о времени работы консульских служб, а также о порядке оформления виз для въезда в Российскую Федерацию, - сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма.

Кроме этого операторы, говорящие кроме русского, на английском и испанском языках, подскажут об экскурсионных маршрутах по Петербургу, режиме работы театров и музеев, движении городского транспорта, помогут узнать о наличии авиа- и железнодорожных билетов, а также проинформируют о курсе валют.

Не останется в стороне и тема медицинского туризма. Работать информцентр будет до 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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