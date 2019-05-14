Артем Дзюба признан лучшим игроком 28 тура Российской Премьер-лиги

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-14T12:17:16+03:00

Также нападающий «Зенита» стал лучшим игроком апреля в РПЛ

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Триумф Петербургского «Зенита», завоевавшего «золото» в чемпионате России, подкрепили и личные успехи нападающего команды Артема Дзюбы. Перед воскресным матчем с ЦСКА футболист получил награду как лучший игрок апреля в Российской Премьер-лиге (РПЛ), а по итогам игры стал самым-самым и в 28 туре РПЛ.

- По итогам голосования в 28-м туре Российской Премьер-Лиги пользователи «ВКонтакте» признали Артём Дзюбу лучшим игроком тура. Нападающий «Зенита» набрал 22 399 голосов (73,97 процентов всех участников опроса), - сообщает пресс-служба РПЛ.

Надо сказать, что такой результат не случаен. В игре с ЦСКА Артем отдал три голевые передачи, таким образом он поучаствовал во всех трех мячах своей команды. Голевой хет-трик Дзюба сделал впервые в своей карьере.

Победа со счетом 3:1 над московским армейцами была необязательной - «Зенит» уже обеспечил себе чемпионство, но стала красивым финалом перед вручением золотых медалей, которое прошло на «Газпром Арене» после игры.

ИСТОЧНИК KP.RU