В Выборге к летнему сезону ищут уличных музыкантов, танцоров и художников

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-14T14:09:19+03:00

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С приходом весны, а тем более лета, в Петербурге и Ленинградской области традиционно начинается туристический сезон. Но гостей, как известно, надо развлекать. Так, в Выборге, для создания особой атмосферы на улицах города, ищут музыкантов, художников и танцоров.

- Начался прием заявок для участия в новом экспериментальном проекте «Пульс города». Продемонстрировать свое творчество приглашаются уличные музыканты, художники, танцоры и поэты. Для выступлений участников будут подготовлены 11 площадок под открытым небом, - сообщается на сайте администрации Выборгского района Ленинградской области.

Проект, который направлен, конечно, не столько на развлечение туристов, сколько на выявление талантливых и молодых исполнителей. «Пульс города» будет проводиться с июня по август включительно, а подавать заявки на первый, июньский этап можно уже сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU