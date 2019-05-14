«У нас не было времени курить дурь»: Ветеран Афганской войны раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина

14 Май 14:59 2019-05-14T14:59:58+03:00

Представитель Фонда помощи ветеранам силовых структур в Петербурге заявил, что государство не должно было спонсировать съемки этой картины

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В минувшую пятницу, 10 мая, на большие экраны вышел фильм Павла Лунгина об Афганской войне «Братство». За первые три дня картина собрала в прокате 25,9 миллиона рублей. Однако общество неоднозначно встретило ленту: мнения разделились. Президент Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение» Вячеслав Громов считает, что Лунгин снял провокационный фильм.

- В фильме со всех сторон показывают дедовщину, наркотики и прочее. Все это было, но в куда меньшем масштабе, и не главное вовсе, - возмутился Громов.

Ветеран пояснил, что в армии боролись с дедовщиной и наказывали за нарушения. А что касается наркотиков, то к ним большинство относились негативно и считали это отравой. Также он отметил, что говорит именно о боевых подразделениях, где сам служил, пишет газета «Петербургский дневник».

- У нас не было времени заниматься мародерством или курить дурь, - подчеркивает ветеран боевых действий. - Ты сражаешься за себя, за своего товарища, вокруг смерть и огонь. Возможно, в тыловых подразделениях дело обстояло иначе.

Несмотря на недовольство картиной, Громов считает, что запрещать такие фильмы нельзя. Но государству не стоит поддерживать подобные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU