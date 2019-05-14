2019-05-14T15:29:11+03:00
Происшествия

Второкурсник Военно-морского института Петербурга попал в тюрьму за жесткую дедовщину

Старшина роты избивал и пытал током младших курсантов
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге осудили курсанта, устроившего дедовщину в военном институтеВ Петербурге осудили курсанта, устроившего дедовщину в военном институтеФото: Евгения ГУСЕВА
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Юный будущий защитник Отечества в одночасье оказался за решеткой. В Петербурге военный суд приговорил молодого человека к четырем годам тюрьмы за жестокую дедовщину, которую он устроил в Военно-морском политехническом институте.

- С 1 августа 2017 года подсудимый проходил в институте военную службу по контакту. На втором курсе его назначили старшиной роты, после чего он и стал чинить беспредел, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В августе 2018 года он встретил в канцелярии факультета ядерных энергетических установок первокурсника. Старшине захотелось позабавиться и доказать свою значимость. Он не придумал ничего лучше, чем несколько раз ударить курсанта электрошокером.

Позже он избил кулаками двух курсантов за допущенные ошибки в ротной документации. Один раз от мощных ударов второкурсника одна из его жертв буквально вылетала из помещения, а он продолжал наносить побои еще и еще. Было такое, что он сшибал с ног младших курсантов электрошокером, а потом добивал кулаками.

Дальше, почувствовав свою безнаказанность, парень стал избивать курсантов монтировкой. Иногда его кулак мог «прилететь» в лицо какому-нибудь студенту совершенно без причины.

В итоге жестокая дедовщина раскрылась. Сам подсудимый свою вину не признал. Тем не менее 224 гарнизонный военный суд посадил молодого военного в тюрьму на четыре года, лишил его воинского звания и лишил права заниматься государственной службой в течение 2,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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