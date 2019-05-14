2019-05-14T15:45:59+03:00
Общество

За неделю 5 тысяч человек оформили Единую карту петербуржца

По расчетам специалистов, до конца года ЕКП получат около 400 тысяч человек
Петр КИБЕР
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Единую карту петеррбуржца уже оформили 5 тысяч человек. Фото: Пресс-служба правительства СПбЕдиную карту петеррбуржца уже оформили 5 тысяч человек. Фото: Пресс-служба правительства СПб
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Проект Единой карты петербуржца (ЕКП), запущенный в начале мая 2019 года, стремительно набирает обороты. Всего за неделю (прием заявлений начался 6 числа) было оформлено около 5 тысяч пакетов документов.

- В настоящее время прием заявлений осуществляется в 274 офисах Сбербанка, Банка Санкт-Петербург и Банка ВТБ, расположенных во всех районах города. Срок выпуска и выдачи Единой карты петербуржца составляет не более 14 календарных дней с даты приема заявления, - сообщает пресс-служба Смольного.

По словам руководителя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерия Москаленко, жители города активно интересуются проектом. По прикидкам специалистов, если темпы подачи заявления сохранятся, то к концу года уже около 400 тысяч петербуржцев будут иметь на руках ЕКП.

Напомним, что в настоящий момент карта включает в себя 4 приложения: платежное, идентификационное, транспортное (в качестве проездного) и электронная подпись. Позднее к нему добавится и социальное - с помощью ЕКП можно будет получать пособия, компенсации и прочите выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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