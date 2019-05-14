Юный петербуржец без водительских прав устроил гонку от ДПС на каршеринговом авто
Накануне вечером, 13 мая 2019 года, сотрудники ДПС Петербурга устроили погоню в Пушкинском районе города за каршеринговым автомобилем. Когда правоохранителям удалось все же поймать водителя, выяснилось, что за рулем арендованного авто рассекал по дорогам и нарушал правила 20-летний парень без водительских прав.
- Около девяти часов вечера 13 мая инспекторы ГИБДД заметили, что по дороге несется автомобиль «Фольксваген Поло». Сотрудники дорожной полиции попытались остановить машину и поговорить с водителем о его агрессивной манере вождения, однако на требования ДПС автомобилист не отреагировал, - сообщила пресс-служба ГИБДД Петербурга.
Сотрудники дорожной полиции включили «мигалку» и устроили погоню за нарушителем. Водитель пытался скрыться, но впопыхах не справился с управлением и съехал в кювет. После ДТП вместе с пассажиром он попытался скрыться, но полицейские успели их задержать.
Проверив документы у водителя, оказалось, что у 20-летнего парня нет водительских прав. Более того, каршеринговый автомобиль он взял покататься с помощью чужого аккаунта, который взял у своего приятеля.
Юный гонщик задержан. В отношении него и его друга, на чье имя был взят автомобиль, составлены административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU