2019-05-14T19:38:12+03:00
Происшествия

Юный петербуржец без водительских прав устроил гонку от ДПС на каршеринговом авто

Беспредельщик пытался скрыться от полицейских и устроил ДТП
Лилия КОЗЛОВА
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20-летний парень без прав устроил гонку от ДПС на каршеринговом авто по Петербургу20-летний парень без прав устроил гонку от ДПС на каршеринговом авто по ПетербургуФото: Артем КИЛЬКИН
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Накануне вечером, 13 мая 2019 года, сотрудники ДПС Петербурга устроили погоню в Пушкинском районе города за каршеринговым автомобилем. Когда правоохранителям удалось все же поймать водителя, выяснилось, что за рулем арендованного авто рассекал по дорогам и нарушал правила 20-летний парень без водительских прав.

- Около девяти часов вечера 13 мая инспекторы ГИБДД заметили, что по дороге несется автомобиль «Фольксваген Поло». Сотрудники дорожной полиции попытались остановить машину и поговорить с водителем о его агрессивной манере вождения, однако на требования ДПС автомобилист не отреагировал, - сообщила пресс-служба ГИБДД Петербурга.

Сотрудники дорожной полиции включили «мигалку» и устроили погоню за нарушителем. Водитель пытался скрыться, но впопыхах не справился с управлением и съехал в кювет. После ДТП вместе с пассажиром он попытался скрыться, но полицейские успели их задержать.

Проверив документы у водителя, оказалось, что у 20-летнего парня нет водительских прав. Более того, каршеринговый автомобиль он взял покататься с помощью чужого аккаунта, который взял у своего приятеля.

Юный гонщик задержан. В отношении него и его друга, на чье имя был взят автомобиль, составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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