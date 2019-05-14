В Мурино водитель «Хендай» сбил женщину, устроил ДТП и попытался сбежать
Вечером во вторник, 14 мая, мужчина за рулем иномарки «Хендай» сбил женщину, после чего попытался скрыться с места ДТП. Благо, неравнодушные автомобилисты заметили попытку водителя уйти от ответственности и задержали его.
- Около пяти часов вечера возле дома № 65 на Центральной улице в городе Мурино под Петербургом произошла авария. Мужчина на автомобиле марки «Хендай» вылетел с дороги, сбил женщину на пешеходном переходе, после чего врезался в столб, - сообщили очевидцы аварии в социальной сети.
После удара пешеход отлетела в другую машину марки «Ситроен». Водитель «Хендая» же попытался сбежать, но его удалось задержать другим автомобилистам.
- У меня в машине сидели двое малышей, которые были в шоке от происходящего, как и я. Не каждый день, слава богу, в мою машину отлетают с такой скоростью люди, - рассказала о произошедшем владелица «Ситроен».
По данным УГИБДД Петербурга, сбитая женщина получила травмы средней тяжести. Ее жизни ничто не угрожает. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU