В ночь на 15 мая в Петербурге похолодает до нуля градусов
Только вчера, 13 мая, в Петербурге полностью отключили отопление, как в городе снова ожидается похолодание. В ночь на среду, 15 мая, в Северной столице, особенно в ее окрестностях, температура воздуха опустится до нуля градусов. Поэтому не стоит удивляться, если к утру на траве появится иней.
- Температура воздуха ночью 15 мая составит 3-5 градусов тепла, в окрестностях до нуля. Днем же потеплеет до 13-15 градусов выше нуля, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В среду также петербуржцев ожидает переменная облачность, в основном без осадков. Тем не менее, зонт будет не лишним. Погода в Петербурге меняется со стремительной скоростью.
Синоптики прогнозируют, что ночные заморозки стоит ожидать и в ночь на четверг, 16 мая. В городе температура воздуха будет держаться в районе 4-6 градусов, а вот в окрестностях снова опустится до нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU