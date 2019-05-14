В ночь на 15 мая в Петербурге похолодает до нуля градусов

14 Май 20:15 2019-05-14T20:15:20+03:00

В ночь на среду, 15 мая, в окрестностях Петербурга похолодает до нуля градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

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Только вчера, 13 мая, в Петербурге полностью отключили отопление, как в городе снова ожидается похолодание. В ночь на среду, 15 мая, в Северной столице, особенно в ее окрестностях, температура воздуха опустится до нуля градусов. Поэтому не стоит удивляться, если к утру на траве появится иней.

- Температура воздуха ночью 15 мая составит 3-5 градусов тепла, в окрестностях до нуля. Днем же потеплеет до 13-15 градусов выше нуля, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В среду также петербуржцев ожидает переменная облачность, в основном без осадков. Тем не менее, зонт будет не лишним. Погода в Петербурге меняется со стремительной скоростью.

Синоптики прогнозируют, что ночные заморозки стоит ожидать и в ночь на четверг, 16 мая. В городе температура воздуха будет держаться в районе 4-6 градусов, а вот в окрестностях снова опустится до нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU