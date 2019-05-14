«Город превосходит все ожидания»: Тревел-блогеры из Испании восхитились Петербургом

14 Май 21:15 2019-05-14T21:15:33+03:00

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«Превосходно! Поразительно», восхитились иностранные гости Петербурга, увидев своими глазами город. Тревел-блогеры и журналисты из Испании гостили в Северной столице с 6 по 10 мая и остались очень довольны своим визитом, отметив, что город превзошел все их ожидания.

- Петербург высоко оценен испанской делегацией. Звучали такие характеристики города, как «превосходящий ожидания» и «поражающий уровнем художественности и искусства», - рассказали в Смольном.

Делегацию испанцев составили известные блогеры Сарральд Перес Хосе Луис, блогер и бывшая стюардесса Эрнандес Манрике Ана, а также представители таких изданий как National Geographic, ABC и многих других.

В целом поток туристов в Петербург из Испании за последние несколько лет не изменился, отметили в комитете по развитию туризма. В 2017 году и в 2018 году это число равно 60 тысячам туристов. Прием заграничных гостей, обозревающих в интернете города и другие туристические места направлен как раз на то, чтобы привлечь еще больше гостей в Северную столицу и показать им все достоинства города на Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU