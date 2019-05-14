2019-05-14T21:15:33+03:00
Общество

«Город превосходит все ожидания»: Тревел-блогеры из Испании восхитились Петербургом

Заграничные путешественники и журналисты посетили Северную столицу в начале мая
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербург превзошел все ожидания тревел-блогеров из ИспанииПетербург превзошел все ожидания тревел-блогеров из ИспанииФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

«Превосходно! Поразительно», восхитились иностранные гости Петербурга, увидев своими глазами город. Тревел-блогеры и журналисты из Испании гостили в Северной столице с 6 по 10 мая и остались очень довольны своим визитом, отметив, что город превзошел все их ожидания.

- Петербург высоко оценен испанской делегацией. Звучали такие характеристики города, как «превосходящий ожидания» и «поражающий уровнем художественности и искусства», - рассказали в Смольном.

Делегацию испанцев составили известные блогеры Сарральд Перес Хосе Луис, блогер и бывшая стюардесса Эрнандес Манрике Ана, а также представители таких изданий как National Geographic, ABC и многих других.

В целом поток туристов в Петербург из Испании за последние несколько лет не изменился, отметили в комитете по развитию туризма. В 2017 году и в 2018 году это число равно 60 тысячам туристов. Прием заграничных гостей, обозревающих в интернете города и другие туристические места направлен как раз на то, чтобы привлечь еще больше гостей в Северную столицу и показать им все достоинства города на Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Извечное противостояние: В Петербурге появился памятник поребрику и бордюру
На территории «Сантех» в Петербурге сгорел ангар
Почетным гражданам выдали Единые карты петербуржца
Стало известно, сколько получает директор Эрмитажа
«Зенит» поздравил Кержакова с рождением сына
Компания Л1 подвела итоги конкурса «Послание потомкам»
«Зенит» попал в топ-50 самых дорогих футбольных клубов мира
Съезд с Пулковского шоссе на КАД полностью перекроют на две недели
Маршрутка полная пассажиров врезалась в дерево в Красносельском районе Петербурга
На подготовку к футбольному Евро-2020 Петербургу могут дать еще 285 миллионов рублей
На территории завода «Арсенал» появится театральное объединение «Открытая сцена»
На ПМЭФ-2019 объявят победителей XVI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
Перекресток Ириновского и проспекта Наставников закроется на месяц
На участке КАД между Пулковским и Таллиннским шоссе на неделю перекроют две полосы движения