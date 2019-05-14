Автобусов из Петербурга в Хельсинки стало больше

14 Май 21:59 2019-05-14T21:59:04+03:00

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Жители Петербурга довольно-таки часто ездят в Финляндию из-за ее близкого расположения. Кто по магазинам, кто в аэропорт, чтобы оправиться дальше в Евро-тур, а кто просто отдохнуть в Хельсинки. Во вторник, 14 мая, стало известно, что крупнейший городской перевозчик «Третий парк» открыл маршруты от Северной столицы до Финляндии.

- В конце апреля перевозчик АО «Третий парк» вышел на рынок международных перевозок и начал осуществлять перевозки в столицу Финляндии - город Хельсинки, - сообщил Telegram-канал «Питертранспорт».

Автобусы до Хельсинки будут отходить от автовокзала, который находится на Обводном канале в 6:30. Дальше маршрут следует через Лаппеенранту и в столице Финляндии пассажиры будут оказываться ориентировочно в два часа дня. Все зависит от дня недели и загруженности дорог, а также очереди на границе.

Ездить до Финляндии будут новые автобусы Golden Dragon модели 6126, которые перевозчик приобрел еще в прошлом году. На согласования и подготовку ушло более 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU