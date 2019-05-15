2019-05-15T07:48:25+03:00
Общество

Прогноз погоды на 15 мая в Санкт-Петербурге: До 14 тепла и холодный ветер

Осадков на среду синоптики не обещают
Петр КИБЕР
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Середина и конец рабочей недели в Петербурге будут ясными.Середина и конец рабочей недели в Петербурге будут ясными.Фото: Александр ГЛУЗ
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Прошедший вторник неприятно удивил петербуржцев пронизывающим и холодным ветром, а также дождем, полившим не с утра, как обещали метеорологи, а в середине дня. Впрочем, к вечеру вновь выглянуло солнце, которое будет светить и всю среду.

- 15 мая осадков не ожидается. Переменная облачность. Ветер северный и северо-восточный, умеренный. Температура воздуха утром +3...+5 градусов, днем +13...+15 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало, - говорится на сайте петербургского гидрометцентра.

Но если в середине недели прогноз не слишком радовал горожан, то к пятнице, по словам синоптиков, должно распогодиться. Уже в четверг температура поднимется до плюс 15-17 градусов, а в последний рабочий день трудовой пятидневки, градусники покажут до 18 тепла. При этом все дни пройдут без осадков и с ярко светящим солнцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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