В Петербурге умер народный артист России Виктор Сумеркин

15 Май 08:48 2019-05-15T08:48:35+03:00

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Культурное и артистическое сообщество России понесло тяжелую утрату. В возрасте 86 лет скончался профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов Санкт-Петербургской консерватории Виктор Сумеркин.

- С прискорбием сообщаем, что в ночь с 12 на 13 мая 2019 года на 87-м году жизни скончался народный артист России Виктор Васильевич Сумеркин, - говорится в сообщении пресс-службы консерватории.

Надо сказать, что вся жизнь Виктора Сумеркина была посвящена музыке и служению искусству. С 1956 года, еще до окончания Ленинградской консерватории начла преподавать. Сначала в музыкальном училище, а потом и в самой консерватории, с которой Виктор Сумеркин связал всю свою жизнь.

По всей России, во многих странах мира есть его успешные ученики. Впрочем, кроме преподавания Виктор Васильевич и сам много выступал. Долгие годы он был солистом Симфонического оркестра Ленинградской филармонии.

Коллектив Санкт-Петербургской консерватории выражает соболезнования родным и близким артиста. Прощание с Виктором Сумеркиным состоится 15 мая в городском крематории на Шафировском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU