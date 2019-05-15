2019-05-15T08:48:35+03:00
Общество

В Петербурге умер народный артист России Виктор Сумеркин

Профессор Санкт-Петербургской консерватории скончался на 87 году жизни
Петр КИБЕР
Поделиться:
Народный артист России Виктор Сумеркин умер на 87 году жизни. Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерваторииНародный артист России Виктор Сумеркин умер на 87 году жизни. Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории
Изменить размер текста:

Культурное и артистическое сообщество России понесло тяжелую утрату. В возрасте 86 лет скончался профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов Санкт-Петербургской консерватории Виктор Сумеркин.

- С прискорбием сообщаем, что в ночь с 12 на 13 мая 2019 года на 87-м году жизни скончался народный артист России Виктор Васильевич Сумеркин, - говорится в сообщении пресс-службы консерватории.

Надо сказать, что вся жизнь Виктора Сумеркина была посвящена музыке и служению искусству. С 1956 года, еще до окончания Ленинградской консерватории начла преподавать. Сначала в музыкальном училище, а потом и в самой консерватории, с которой Виктор Сумеркин связал всю свою жизнь.

По всей России, во многих странах мира есть его успешные ученики. Впрочем, кроме преподавания Виктор Васильевич и сам много выступал. Долгие годы он был солистом Симфонического оркестра Ленинградской филармонии.

Коллектив Санкт-Петербургской консерватории выражает соболезнования родным и близким артиста. Прощание с Виктором Сумеркиным состоится 15 мая в городском крематории на Шафировском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Извечное противостояние: В Петербурге появился памятник поребрику и бордюру
На территории «Сантех» в Петербурге сгорел ангар
Почетным гражданам выдали Единые карты петербуржца
Стало известно, сколько получает директор Эрмитажа
«Зенит» поздравил Кержакова с рождением сына
Компания Л1 подвела итоги конкурса «Послание потомкам»
«Зенит» попал в топ-50 самых дорогих футбольных клубов мира
Съезд с Пулковского шоссе на КАД полностью перекроют на две недели
Маршрутка полная пассажиров врезалась в дерево в Красносельском районе Петербурга
На подготовку к футбольному Евро-2020 Петербургу могут дать еще 285 миллионов рублей
На территории завода «Арсенал» появится театральное объединение «Открытая сцена»
На ПМЭФ-2019 объявят победителей XVI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
Перекресток Ириновского и проспекта Наставников закроется на месяц
На участке КАД между Пулковским и Таллиннским шоссе на неделю перекроют две полосы движения