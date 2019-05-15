2019-05-15T09:11:35+03:00
Происшествия

Ночью в центре Петербурга сгорели трактор и УАЗ коммунальщиков

Мирно спящих петербуржцев разбудил звук взорвавшегося бензобака [видео]
Петр КИБЕР
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Ночью во дворе на углу Ковенского и Восстания полыхал трактор. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"Ночью во дворе на углу Ковенского и Восстания полыхал трактор. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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Незапланированное «файер-шоу» смогли увидеть жители центра Петербурга. Ночью, во дворе дома 13 по Ковенскому переулку, рядом с улицей Восстания горели трактор и грузовой УАЗ.

- На Восстания 16 загорелась машина (кажется автомобиль местных ЖКХ). Пламя перебросилось на стоящий рядом трактор. Пожарные приехали очень быстро - молодцы, - пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В центре Петербурга ночью сгорели трактор и УАЗ. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На видео, которое сняли свидетели ЧП, хорошо заметно, как у полыхающего трактора что-то взрывается внутри. по всей видимости это был топливный бак. По счастью, никто из случайных зевак не пострадал, а пожарные довольно быстро справились с огнем.

- 15 мая в 00:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Ковенский переулок, дом 13. Горел трактор по всей площади, в автомобиле марки УАЗ обгорел моторный отсек и кабина. В 01:04 пожар ликвидирован. К ликвидации ЧП привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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