Жители Петербурга набрали микрозаймов почти на 17 миллиардов рублей

15 Май 09:42 2019-05-15T09:42:50+03:00

Россияне все больше и больше влезают в кредиты. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Все больше и больше жителей Санкт-Петербурга, а также Северо-Западного федерального округа России пополняют списки должников. Так за 2018 год петербуржцы набрали микрокредитов, так называемых займов «до зарплаты» и прочих почти на 17 миллиардов рублей.

- За 2018 год микрофинансовые организации (МФО) Северо-Запада выдали займов на сумму 41 миллиард рублей. Петербургские МФО за 2018 год выдали микрозаймов на сумму 16,8 миллиардов рублей, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Центробанка России.

При этом рост кредитования составил 32,9 процента. Львиная доля в выданных займах принадлежит физическим лицам (85,6 процента). Остальное на компаниях и частных предпринимателях.

Особенно заметен рост сектора PDL - до 30 тысяч рублей на 30 дней. в четвертом квартале 2018 года займы «до зарплаты» составляли около половины выданных кредитов на Северо-Западе России и четверть в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU