Движение в центре Петербурга ограничат из-за мероприятий «Ночи музеев 2019»

15 Май 11:11 2019-05-15T12:42:06+03:00

С 18 на 19 мая закроют Биржевой проезд, где пройдет фестиваль «Химические элементы»

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В ночь с субботы на воскресенье в Петербурге, как и по всей России пройдет масштабная акция «Ночь музеев 2019». Жители Северной столицы и гости города будут гулять, смотреть, впитывать в себя прекрасное, доброе, вечное. А вот автомобилистам придется немного потесниться. Совсем чуть-чуть.

- В связи с проведением фестиваля «Химические элементы» с 09.00 18 мая до 10.00 19 мая движение транспортных средств по Биржевому проезду, ограниченному Биржевой площадью, Тифлисским и Таможенным переулками, будет прекращено, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Сам фестиваль, который проводится Институтом высокомолекулярных соединений Российской академии наук совместно с Государственным Эрмитажем, посвящен 150-летию с момента создания периодической таблицы химических элементов - таблицы Менделеева.

Гостям фестиваля расскажут о роли элементов в различных науках. Также для посетителей проведут квесты по лабораториям, а учёные и художники создадут химическую азбуку. Кроме этого на стрелке Васильевского острова будет работать полевой лагерь геологов и концертная площадка.

Вход - по общему билету «Ночи музеев».

ИСТОЧНИК KP.RU