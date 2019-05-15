К зимнему сезону Петербург купит уборочной техники на 3 миллиарда рублей

15 Май 12:11 2019-05-15T12:11:46+03:00

Кроме этого в городе отремонтируют теплосети и дороги

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Готовь сани летом - по этому принципу решило работать правительство Санкт-Петербурга и озаботились подготовкой к будущему отопительному сезону, а также приходу зимы. Об этом, в отчете перед депутатами Законодательного собрания в Мариинском дворце рассказал врио губернатора Северной столицы.

- Сегодня городское хозяйство находится в не очень хорошем состоянии. Общий износ теплосетей составляет около 45 процентов. Мы заложили деньги в бюджет и объём ремонта коммуникаций должен вырасти с 200 до 320 километров в год, - приводит слова Александра Беглова корреспондент «КП-Петербург».

Не была забыть и зима 2018-19 годов. Власти извлекли уроки и, чтобы избежать снежного коллапса на дорогах, решили обновить парк уборочной техники. Всего, для нужд дорожников, на 3 миллиарда рублей купят 471 машину.

Что касается других цифр, приведенных главой Петербурга, то сейчас в нормативном состоянии находятся две трети дорог города. К 2024 году этот показатель планируют увеличить до 85 процентов.

Средняя продолжительность жизни петербуржцев - 76 лет. А всего, по состоянию на 1 января 2019 года, в Северной столице проживает 5 миллионов, 384 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU