Смольный выкупит рекордное количество соцобъектов для нужд петербуржцев

15 Май 13:19 2019-05-15T16:06:21+03:00

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Правительство Санкт-Петербурга намерено улучшить ситуацию с обеспечением населения города социальными объектами. Другими словами, школ, детсадов и поликлиник должно стать больше, чтобы всем хватало мест, а в очереди к врачу не надо было стоять часами.

- Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) до конца 2019 года выкупит в городскую собственность 43 объекта социального назначения, - сообщает пресс-служба Смольного.

Всего в список приобретаемых у застройщиков зданий и помещений войдут 24 детских сада, 4 школы и 15 учреждений здравоохранения. За последние годы это рекордное число объектов, которые Петербург получит разом.

Средства, а это несколько миллиардов рублей, были выделены федеральным бюджетом, поэтому город на новую инфраструктуру денег не потратит.

ИСТОЧНИК KP.RU