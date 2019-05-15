2019-05-15T16:06:21+03:00
Общество

Смольный выкупит рекордное количество соцобъектов для нужд петербуржцев

Город приобретет у застройщиков 24 детских сада, 4 школы и 15 учреждений здравоохранения
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
В 2019 году Петербург купит рекордное количество соцобъектов - 43.В 2019 году Петербург купит рекордное количество соцобъектов - 43.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Правительство Санкт-Петербурга намерено улучшить ситуацию с обеспечением населения города социальными объектами. Другими словами, школ, детсадов и поликлиник должно стать больше, чтобы всем хватало мест, а в очереди к врачу не надо было стоять часами.

- Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) до конца 2019 года выкупит в городскую собственность 43 объекта социального назначения, - сообщает пресс-служба Смольного.

Всего в список приобретаемых у застройщиков зданий и помещений войдут 24 детских сада, 4 школы и 15 учреждений здравоохранения. За последние годы это рекордное число объектов, которые Петербург получит разом.

Средства, а это несколько миллиардов рублей, были выделены федеральным бюджетом, поэтому город на новую инфраструктуру денег не потратит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Извечное противостояние: В Петербурге появился памятник поребрику и бордюру
На территории «Сантех» в Петербурге сгорел ангар
Почетным гражданам выдали Единые карты петербуржца
Стало известно, сколько получает директор Эрмитажа
«Зенит» поздравил Кержакова с рождением сына
Компания Л1 подвела итоги конкурса «Послание потомкам»
«Зенит» попал в топ-50 самых дорогих футбольных клубов мира
Съезд с Пулковского шоссе на КАД полностью перекроют на две недели
Маршрутка полная пассажиров врезалась в дерево в Красносельском районе Петербурга
На подготовку к футбольному Евро-2020 Петербургу могут дать еще 285 миллионов рублей
На территории завода «Арсенал» появится театральное объединение «Открытая сцена»
На ПМЭФ-2019 объявят победителей XVI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
Перекресток Ириновского и проспекта Наставников закроется на месяц
На участке КАД между Пулковским и Таллиннским шоссе на неделю перекроют две полосы движения