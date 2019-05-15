В Петербурге создали альтернативную карту метро с новыми названиями станций
«Черная речка», «Горьковская» или «Чкаловская» - это слишком скучно, а вот «Фотосклад», «Аврора» или «ЛДМ» - совсем другое дело - так решили создатели новой карты петербургского метро с альтернативными названиями.
- Аналитики «Яндекса» решили представить, что было бы, если бы станции метро назывались в честь местных достопримечательностей, торговых центров, клубов и так далее, - сообщает пресс-служба компании.
Так, большая часть вестибюлей подземки оказалась переименована в названия торговых центров или ресторанов быстрого питания. Городских памятников на карте практически не оказалось.
Впрочем, понравилось идея далеко не всем.
- У каждого свои интересы в городе я смотрю. Глупость несусветная. Всю жизнь «мечтала» иметь станцию «Ашан», - пишут петербуржцы в соцсетях.
При этом некоторые печально признают, что в новых названиях есть доля правды.
- У нас теперь вся жизнь состоит из торговых центров, - грустно констатируют горожане.
ИСТОЧНИК KP.RU