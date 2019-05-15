2019-05-15T14:42:28+03:00
Происшествия

На Большой Морской улице в Петербурге прорвало трубу

Горячая вода залила внутренний двор дома номер 31 [видео]
Петр КИБЕР
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На Большой Морской прорвало трубу. Никто не пострадал.На Большой Морской прорвало трубу. Никто не пострадал.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Испытания городских коммуникаций, которые идут в весенне-летний период перед отопительным сезоном, иногда приводят к нештатным ситуациям. Так, в Приморском районе Петербурга, отец, который вел сына в детсад, по пояс провалился в яму с горячей водой. А во дворе одного из домов в центре Северной столице образовалось мини-озеро.

- В Санкт-Петербурге во дворе дома по адресу Большая Морская, 31 прорвало трубу с кипятком. На месте работают специалисты аварийных бригад, никто не пострадал, - сообщает местный житель, приславший видео в редакцию «Комсомольской правды».

В Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком.

На записи хорошо заметно, что в результате прорыва трубы образовалась промоина метр на два. Пока аварийщики не перекрыли трубу, горячая вода хлестала на тротуар. Вместе с ней из дыры вылетали камни и песок.

По счастью, никто и ничто при инциденте не пострадало. На месте уже прибыли ремонтные бригады и огородили опасное место. Жителей дома просят не приближаться к промоине и обещают, что перебоев с горячей водой не будет. А отопительный сезон в Петербурге и так уже завершен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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