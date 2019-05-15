2019-05-15T14:42:31+03:00
Общество

В Петербурге очевидцы сняли на видео НЛО

Неопознанный летающий объект поселился у гостиницы «Пингвин» в поселке Горелово [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Жители поселка Горелово в Петербурге сняли на видео НЛОЖители поселка Горелово в Петербурге сняли на видео НЛОФото: СОЦСЕТИ
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Необъяснимая мистика творится в Петербурге. В поселке Горелово, что находится в Красносельском районе Северной столицы, очевидцы сняли на видео неопознанный летающий объект. Примечательно, что загадочную белую субстанцию овальной формы было видно только через камеру. Запечатлеть странное явление у местных жителей получилось в ночь с 14 на 15 мая.

В Петербурге сняли на видео НЛО.

- НЛО летал в поселке Горелово у гостиницы «Пингвин» где-то в течение часа, - рассказали взволнованные очевидцы.

Однако пользователи сети очень скептически отнеслись к увиденному на видео.

- Срочно звоните охотникам за привидениями. Они приедут с пылесосом и всех всосут, - посоветовала одна из жительниц Петербурга.

- Все вызывайте экстрасенсов и мастерите шапочки из фольги, - решили посодействовать другие.

Утверждать с полной уверенностью, что именно попало в объектив камеры, нельзя. Однако этому мистическому явлению явно есть логическое объяснение. Как правило, подобный эффект с белым хаотично летающим пятном на видео возникает из-за пыли, которая маячит перед объективном, мухой или еще каким-либо реально существующим на земле предметом. Такое же НЛО может появиться за счет преломления света. Поэтому, постояльцам гостиницы и жителям Горелово не стоит паниковать и готовиться к вторжению из космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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