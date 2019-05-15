В Колпино пенсионер развращал в машине школьницу, которую приманил мороженым

15 Май 14:58 2019-05-15T14:58:35+03:00

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Седина в бороду, бес в ребро, наручники на запястья. В Колпино сотрудники полиции задержали пенсионера, который в своей машине развращал второклассницу. Заявление на мужчину написала мать девочки, которая узнала о происшествии из рассказа дочери.

- 14 мая 2019 года в полицию Колпинского района обратилась местная жительница с заявлением о том, что за несколько дней до этого в салоне автомобиля 65-летний гражданин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2010 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В тот же день мужчина был установлен и задержан. В настоящее время пенсионер находится под стражей, ему выбирают меру пресечения.

Известно, что 65-летний мужчина работает инженером на одном из местных заводов. По предварительным данным, злоумышленник пообещал девочке мороженое, заманил в свой автомобиль и там начал приставать. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего возраста 14 лет».

ИСТОЧНИК KP.RU