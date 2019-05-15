2019-05-15T20:25:54+03:00
Происшествия

В Гатчине водитель умер за рулем авто и врезался в дерево

Врачи выясняют причины смерти мужчины
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти водитель умер за рулем и совершил ДТПВ Ленобласти водитель умер за рулем и совершил ДТПФото: Сергей ГАПОН
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Утром в среду, 15 мая, в Гатчинском районе Ленинградской области произошло ДТП. Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции увидели следующую картину: на обочине дороги, воткнувшись в дерево, стояла машина, внутри в автомобиле сидел мужчина. Подойдя поближе и открыв дверь, инспекторы осмотрели водителя и поняли, что он не подает признаков жизни.

- Около 11:15 часов 15 мая на улице 123-й Дивизии в поселке Сиверский Гатчинского района произошло ДТП. Водитель за рулем иномарки «Тойота Ланд Крузер» не справился с управлением и врезался в дерево, - сообщила пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшая на место скорая установила, что мужчина умер еще до того, как машина въехала в препятствие. Полицейские выяснили, что скончавшемуся водителю был 51 год. Причины его внезапной смерти еще не выяснены, этим подробно займутся медики.

На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку на месте аварии и устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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