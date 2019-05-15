Дыра в стене: У жилого дома в Невском районе Петербурга отслоился кирпич

15 Май 15:37 2019-05-15T15:37:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Стена жилого дома в Невском районе Петербурга начала обваливаться. Местные жители накануне, 14 мая, обратили внимание на то, что от внешней стены дома 26 на Подвойской улице отслаивается кирпич. 24-этажное здание огородили лентой, при этом людей не эвакуировали и заверили, что никакой опасности для их жизни нет.

В жилом доме в Петербурге отслоилась облицовочная кирпичная кладка.

- В 24-этажном доме на Подвойского появилась дыра. Проем между кирпичной кладкой и фасадной стеной дома растет с каждым часом. Жильцов не эвакуировали. О том, что угрожает дому, им не говорят, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Управляющая компания заверила, что опасности ля жильцов нетФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Управляющая компания ТСЖ «Адмирал» разместила объявление, в котором сообщила, что отслаивается облицовочная кирпичная кладка над входом в жилую часть дома. Для безопасного входа для жильцом организован аварийный проход с эвакуационной лестницы в помещение мусоросборной камеры. Кроме того, жителям квартир, чьи балконы смежные с аварийной стеной, выдали предписание о запрете выхода на лоджии.

Для жителей дома организовали аварийный выходФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Надо отметить, что дом построен компанией «Инвесторг» и сдан в эксплуатацию в 2011 году. Также на сайте ТСЖ размещена информация о том, что несущих стен в доме очень мало, в основном он стоит на колоннах, а перегородки являются несущими. Поэтому штрабить стены под розетки, трубы или что-либо еще нельзя, так как это увеличивает напряжение в колоннах и здание может просто рухнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU