Жюри утвердило макет памятника императору Александру III, который установят в Гатчине

15 Май 15:40 2019-05-15T15:40:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гатчине выбрали проект-победитель памятника Александру III, который собираются установить во дворике Гатчинского дворца. Макет работы молодого скульптора Владимира Болгарского одобрило экспертное жюри.

- Сошлись во мнении, что памятник должен быть, в первую очередь, произведением искусства и предпочли вариант молодого петербургского скульптора Владимира Болгарского, - написал в своем «Инстаграме» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На совещании, посвященному выбору памятника императору, в Гатчинском дворце, кроме главы Ленобласти присутствовали еще заместитель министр культуры России Алла Манилова, глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко и председатель российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Проект победителя представляет собой императора Александра III, сидящего в кресле. Памятник выполнен в стиле импрессионизма. Установить монумент планируется к весне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU