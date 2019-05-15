2019-05-15T15:40:20+03:00
Общество

Жюри утвердило макет памятника императору Александру III, который установят в Гатчине

Автором проекта стал молодой петербургский скульптор Владимир Болгарский
Петр КИБЕР
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Автором проекта-победителя памятника Александру III стал петербургский скульптор Владимир Болгарский. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области.Автором проекта-победителя памятника Александру III стал петербургский скульптор Владимир Болгарский. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области.
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В Гатчине выбрали проект-победитель памятника Александру III, который собираются установить во дворике Гатчинского дворца. Макет работы молодого скульптора Владимира Болгарского одобрило экспертное жюри.

- Сошлись во мнении, что памятник должен быть, в первую очередь, произведением искусства и предпочли вариант молодого петербургского скульптора Владимира Болгарского, - написал в своем «Инстаграме» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На совещании, посвященному выбору памятника императору, в Гатчинском дворце, кроме главы Ленобласти присутствовали еще заместитель министр культуры России Алла Манилова, глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко и председатель российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Проект победителя представляет собой императора Александра III, сидящего в кресле. Памятник выполнен в стиле импрессионизма. Установить монумент планируется к весне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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