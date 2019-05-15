«Ласточки» из Петербурга начнут ходить в Печоры

15 Май 16:01 2019-05-15T16:01:05+03:00

"Ласточки" из Петербурга начнут ходить до Печор. Но только по выходным и с августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Печоры (Псковский Печоры) - самый западный город в России, не считая населенных пунктов Калининградской области. Несмотря на свои небольшие размеры, это одно из самых привлекательных для туристов мест в Псковской области. И вскоре добраться сюда станет значительно проще. До Печор будут ходить «Ласточки».

- По многочисленным просьбам пассажиров ОАО "РЖД" продлевает маршрут поездов "Ласточка" №809/812 и №813/814 сообщением Санкт-Петербург – Псков до станции Печоры-Псковские, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

К сожалению, изменение маршрута произойдет не прямо сейчас, а лишь к концу лета. С 3 августа поезда будут следовать с продлением до/от станции Печоры по субботам и воскресеньям, в будние дни – только до Пскова.

Но так в любом случае удобнее, чем поездом до Пскова и там с пересадкой на автобус. Это наверняка даст приток новых туристов, которые стремятся попасть в Псково-Печерский монастырь, а также в древний город Изборск, находящийся от Печор в 30 километрах.

После Пскова «Ласточка» будет делать остановки в Моглино и Новоизборске. Время в пути до Печор - 4 часа и 25 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU