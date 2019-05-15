В Петербурге расцвели 400 тысяч прекрасных тюльпанов

15 Май 17:11 2019-05-15T18:45:36+03:00

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Весна в Петербурге в полном разгаре. Май 2019 года в Северной столице выдался более солнечным и теплым, чем в прошлом году. Поэтому уже сейчас улицы города украшают тысячи прекрасных желтых, красных, фиолетовых цветов, символов весны – тюльпанов. К середине месяца, 15 мая, их расцвело более 400 тысяч.

Цветники украсили более 30 различных сортов тюльпановФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Еще в октябре 2018 года садовники Петербурга высадили по всему городу более 400 тысяч луковиц тюльпанов. И уже сегодня они распустились и радуют глаз горожан, - сообщили в комитете по благоустройству.

Прекрасные майские цветы высажены на видовых площадках, въездных зонах в районы, у памятников архитектуры, церквей. В целом цветники украсили более 30 различных сортов тюльпанов. Создавая цветочные ансамбли, садовники обыграли разную высоту, цвет, величину бутонов. В цветниках можно увидеть махровые тюльпаны, цветы с острыми или гофрированными по краю лепестками.

Весенние тюльпаны распустились у памятников, исторических зданий и больших поляхФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Надо отметить, что для Петербурга тюльпаны – особенные цветы. Они давно стали символом города, так как были завезены еще его основателем Петром I.

ИСТОЧНИК KP.RU