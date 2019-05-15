Лариса Канунникова назначена замглавы комитета по благоустройству Петербурга
Бывшая заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Лариса Канунникова заняла новый пост. Теперь она занимает такую же должность только в комитете по благоустройству. Данная информация появилась 15 мая на официальном сайте ведомства.
- Лариса Канунникова будет заниматься вопросами формирования комфортной городской среды и комплексного благоустройства, - говорится на сайте Смольного.
Напомним, что новость о том, что Канунникова покинула пост замглавы комитете по градостроительству появилась в конце апреля 2019 года, однако в СМИ об ее уходе начали говорить раньше, после того, как она была номинирована в конкурсе «Женщина года».
Примечательно, что в ведомстве чиновница проработала около 14 лет и считалась самым компетентным и известным в Петербурге специалистом в сфере ландшафтной архитектуры.
ИСТОЧНИК KP.RU