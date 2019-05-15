2019-05-15T19:04:12+03:00
Политика

Лариса Канунникова назначена замглавы комитета по благоустройству Петербурга

Раньше женщина занимала такую же должность в комитете по градостроительству и архитектуре
Лилия КОЗЛОВА
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Канунникова назначена на новый пост в комитете по благоустройству Петербурга Фото: СмольныйКанунникова назначена на новый пост в комитете по благоустройству Петербурга Фото: Смольный
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Бывшая заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Лариса Канунникова заняла новый пост. Теперь она занимает такую же должность только в комитете по благоустройству. Данная информация появилась 15 мая на официальном сайте ведомства.

- Лариса Канунникова будет заниматься вопросами формирования комфортной городской среды и комплексного благоустройства, - говорится на сайте Смольного.

Напомним, что новость о том, что Канунникова покинула пост замглавы комитете по градостроительству появилась в конце апреля 2019 года, однако в СМИ об ее уходе начали говорить раньше, после того, как она была номинирована в конкурсе «Женщина года».

Примечательно, что в ведомстве чиновница проработала около 14 лет и считалась самым компетентным и известным в Петербурге специалистом в сфере ландшафтной архитектуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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