Лариса Канунникова назначена замглавы комитета по благоустройству Петербурга

15 Май 19:04 2019-05-15T19:04:12+03:00

Канунникова назначена на новый пост в комитете по благоустройству Петербурга Фото: Смольный

Раньше женщина занимала такую же должность в комитете по градостроительству и архитектуре

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Бывшая заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Лариса Канунникова заняла новый пост. Теперь она занимает такую же должность только в комитете по благоустройству. Данная информация появилась 15 мая на официальном сайте ведомства.

- Лариса Канунникова будет заниматься вопросами формирования комфортной городской среды и комплексного благоустройства, - говорится на сайте Смольного.

Напомним, что новость о том, что Канунникова покинула пост замглавы комитете по градостроительству появилась в конце апреля 2019 года, однако в СМИ об ее уходе начали говорить раньше, после того, как она была номинирована в конкурсе «Женщина года».

Примечательно, что в ведомстве чиновница проработала около 14 лет и считалась самым компетентным и известным в Петербурге специалистом в сфере ландшафтной архитектуры.

ИСТОЧНИК KP.RU