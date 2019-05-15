2019-05-15T19:56:26+03:00
Общество

На «Ночь музеев» 2019 в Петербурге посетители Ленинградского зоопарка смогут погулять с песцом, лисицей и филином

Зоопарк опубликовал программу мероприятий на 18 мая 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
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На "Ночь музеев" 2019 в Петербурге в Ленинградском зоопарке можно будет погулять с дикими животными Фото: Ленинградский зоопаркНа "Ночь музеев" 2019 в Петербурге в Ленинградском зоопарке можно будет погулять с дикими животными Фото: Ленинградский зоопарк
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С 18 на 19 мая 2019 года в Петербурге пройдет «Ночь музеев». Специально для этого события Ленинградский зоопарк подготовил программу мероприятия для посетителей. Все желающие смогут прослушать интересные лекции и даже пообщаться с некоторыми питомцами.

- На акции «Ночь музеев» вас будут ждать прогулки с животными нашего зоопарка! Гости смогут не только понаблюдать за повадками песца, филина, альпаки и других питомцев, но и задать специалистам все интересующие вопросы, - сообщил зоопарк на своей официальной странице в Instagram.

Специальная программа будет работать с 18:00 до 23:00. Помимо увлекательных лекций и встречи с одним из старейших сотрудников Ленинградского зоопарка, посетители смогут понаблюдать за кормежкой диких зверей, а с некоторыми из них пообщаться и выйти на прогулку. Так, выгулять суриката можно будет с 18:15 до 18:45, пробежаться по дорожкам с лисицей с 19:45 до 20:15, погулять с песцом с 18:30 до 19:00 и с 20:30 до 21:00. Также пройтись с мягкой альпакой получится с 18:30 до 19:30, с филином с 18:00 до 19:30 и с ручными птицами при условии хорошей погоды с 19:00 до 20:00.

Программа «Ночь музеев» 2019 в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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