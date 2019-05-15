Матери двоих детей грозит 4 года тюрьмы за содержание наркопритона в Петербурге
Жительница Петербурга с двумя детьми оказалась нерадивой матерью. Вместо того чтобы уделять внимание воспитанию малышей, ранее судимая женщина организовала у себя дома настоящий притон для наркоманов. При этом сама тоже употребляла запрещенные психотропные вещества. В среду, 15 мая, прокуратура Фрунзенского района отправила петербурженку на скамью подсудимых.
- Женщина живет в коммунальной квартире в доме на Будапештской улице. В свою комнату и ванную она постоянно пускала людей, которые употребляли наркотические и психотропные вещества, - сообщила прокуратура Петербурга.
Более того, с ней жили двое несовершеннолетних детей. Несчастные малыши постоянно подвергались жестокому обращению со стороны нерадивой матери, которая часто прибывала с состоянии дурмана из-за наркотиков, которые она тоже употребляла.
Помимо того, что на петербурженку обвиняют в двух уголовных статьях, так еще в суде рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав. Сейчас женщине грозит четыре года тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU