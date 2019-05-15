2019-05-15T20:36:01+03:00
Происшествия

Матери двоих детей грозит 4 года тюрьмы за содержание наркопритона в Петербурге

Женщина пускала наркоманов к себе домой и вместе с ними употребляла вещества
Лилия КОЗЛОВА
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Мать двоих детей из Петербурга предстанет перед судом по обвинению в содержании наркопритонаМать двоих детей из Петербурга предстанет перед судом по обвинению в содержании наркопритонаФото: Артем КИЛЬКИН
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Жительница Петербурга с двумя детьми оказалась нерадивой матерью. Вместо того чтобы уделять внимание воспитанию малышей, ранее судимая женщина организовала у себя дома настоящий притон для наркоманов. При этом сама тоже употребляла запрещенные психотропные вещества. В среду, 15 мая, прокуратура Фрунзенского района отправила петербурженку на скамью подсудимых.

- Женщина живет в коммунальной квартире в доме на Будапештской улице. В свою комнату и ванную она постоянно пускала людей, которые употребляли наркотические и психотропные вещества, - сообщила прокуратура Петербурга.

Более того, с ней жили двое несовершеннолетних детей. Несчастные малыши постоянно подвергались жестокому обращению со стороны нерадивой матери, которая часто прибывала с состоянии дурмана из-за наркотиков, которые она тоже употребляла.

Помимо того, что на петербурженку обвиняют в двух уголовных статьях, так еще в суде рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав. Сейчас женщине грозит четыре года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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