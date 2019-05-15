«Скорость – не главное»: Петербургские школьники напомнили водителям правила ПДД
«Скорость – не главное». С такими словами петербургские школьники обращались к автомобилистам на железнодорожном переезде у станции Царское Село. В среду, 15 мая 2019 года, ученики пятого класса школы № 407 превратились в юных инспекторов движения и напомнили водителям о правилах вождения и безопасности при пересечении железнодорожных путей.
Петербургские школьники раздавали водителям брелки и памятки о правилах пересечения железнодорожного переездаФото: Предоставлено организаторами
Фото: Предоставлено организаторами
- 15 мая 2019 года у станции Царское Село прошла акция по предупреждению ДТП на переездах под названием «Скорость - не главное!», - рассказали организаторы мероприятия.
Во время закрытия переезда, пока шлагбаум был опущен, юные инспекторы ходили между автомобилями и раздавали водителям брелки-домики, сделанные собственными руками, а также памятки с правилами пересечения переездов и световозвращающие элементы.
В акции приняли участие пятиклассники и сотрудники ГосавтоинспекцииФото: Предоставлено организаторами
Фото: Предоставлено организаторами
Дети напоминали автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Дарили маленькие домики, обращаясь к взрослым с напоминанием: «Скорость - не главное! Главное жизнь, здоровье и счастье близких людей, ожидающих вашего возвращения, домой».
ИСТОЧНИК KP.RU