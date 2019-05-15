«Скорость – не главное»: Петербургские школьники напомнили водителям правила ПДД

15 Май 20:58 2019-05-15T20:58:19+03:00

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«Скорость – не главное». С такими словами петербургские школьники обращались к автомобилистам на железнодорожном переезде у станции Царское Село. В среду, 15 мая 2019 года, ученики пятого класса школы № 407 превратились в юных инспекторов движения и напомнили водителям о правилах вождения и безопасности при пересечении железнодорожных путей.

Петербургские школьники раздавали водителям брелки и памятки о правилах пересечения железнодорожного переездаФото: Предоставлено организаторами

Фото: Предоставлено организаторами

- 15 мая 2019 года у станции Царское Село прошла акция по предупреждению ДТП на переездах под названием «Скорость - не главное!», - рассказали организаторы мероприятия.

Во время закрытия переезда, пока шлагбаум был опущен, юные инспекторы ходили между автомобилями и раздавали водителям брелки-домики, сделанные собственными руками, а также памятки с правилами пересечения переездов и световозвращающие элементы.

В акции приняли участие пятиклассники и сотрудники ГосавтоинспекцииФото: Предоставлено организаторами

Фото: Предоставлено организаторами

Дети напоминали автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Дарили маленькие домики, обращаясь к взрослым с напоминанием: «Скорость - не главное! Главное жизнь, здоровье и счастье близких людей, ожидающих вашего возвращения, домой».

ИСТОЧНИК KP.RU