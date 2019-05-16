Крупный пожар на складах произошел в поселке Свердлова

СЕГОДНЯ 00:31 2019-05-16T00:38:28+03:00

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Поздно вечером 15 мая 2019 года в поселке имени Свердлова в Всеволжском районе Ленинградской области произошел крупный пожар. По предварительной информации, загорелись склады на Петрозаводской улице. Площадь возгорания внушительная, а клубы черного дыба от пожара жители региона наблюдали на расстоянии нескольких километров от места ЧП.

Как сообщили очевидцы пожара в поселке имени Свердлова в социальных сетях, сразу после ЧП по громкой связи было предупреждение закрыть все окна в квартирах, а тех, кто находится на улице, срочно вернуться в свои дома.

Жителей поселка Свердлова в связи с крупным пожаром просят вернуться домой и закрыть окна.

- Дым чернющий валит, сильное открытое пламя - словно гудрон горит или покрышки, - рассказывают свидетели пожара.

О пострадавших во время ЧП официально ничего не сообщается. На месте работают несколько пожарных бригад. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

- Регулярно слышны то ли взрывы, то ли хлопки. Насколько огромен дым и пламя - фотографиями не передать! - говорят свидетели пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/708995" frameborder="0"></iframe> Пожар в посёлке имени Свердлова.

ИСТОЧНИК KP.RU