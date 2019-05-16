2019-05-16T00:38:28+03:00
Происшествия

Крупный пожар на складах произошел в поселке Свердлова

Жителей населенного пункта попросили закрыть окна в квартирах [видео]
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
В поселке имени Свердлова загорелись склады.В поселке имени Свердлова загорелись склады.
Изменить размер текста:

Поздно вечером 15 мая 2019 года в поселке имени Свердлова в Всеволжском районе Ленинградской области произошел крупный пожар. По предварительной информации, загорелись склады на Петрозаводской улице. Площадь возгорания внушительная, а клубы черного дыба от пожара жители региона наблюдали на расстоянии нескольких километров от места ЧП.

Как сообщили очевидцы пожара в поселке имени Свердлова в социальных сетях, сразу после ЧП по громкой связи было предупреждение закрыть все окна в квартирах, а тех, кто находится на улице, срочно вернуться в свои дома.

Жителей поселка Свердлова в связи с крупным пожаром просят вернуться домой и закрыть окна.

- Дым чернющий валит, сильное открытое пламя - словно гудрон горит или покрышки, - рассказывают свидетели пожара.

О пострадавших во время ЧП официально ничего не сообщается. На месте работают несколько пожарных бригад. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

- Регулярно слышны то ли взрывы, то ли хлопки. Насколько огромен дым и пламя - фотографиями не передать! - говорят свидетели пожара.

Пожар в посёлке имени Свердлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Извечное противостояние: В Петербурге появился памятник поребрику и бордюру
На территории «Сантех» в Петербурге сгорел ангар
Почетным гражданам выдали Единые карты петербуржца
Стало известно, сколько получает директор Эрмитажа
«Зенит» поздравил Кержакова с рождением сына
Компания Л1 подвела итоги конкурса «Послание потомкам»
«Зенит» попал в топ-50 самых дорогих футбольных клубов мира
Съезд с Пулковского шоссе на КАД полностью перекроют на две недели
Маршрутка полная пассажиров врезалась в дерево в Красносельском районе Петербурга
На подготовку к футбольному Евро-2020 Петербургу могут дать еще 285 миллионов рублей
На территории завода «Арсенал» появится театральное объединение «Открытая сцена»
На ПМЭФ-2019 объявят победителей XVI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
Перекресток Ириновского и проспекта Наставников закроется на месяц
На участке КАД между Пулковским и Таллиннским шоссе на неделю перекроют две полосы движения