Крупный пожар на складах произошел в поселке Свердлова
Поздно вечером 15 мая 2019 года в поселке имени Свердлова в Всеволжском районе Ленинградской области произошел крупный пожар. По предварительной информации, загорелись склады на Петрозаводской улице. Площадь возгорания внушительная, а клубы черного дыба от пожара жители региона наблюдали на расстоянии нескольких километров от места ЧП.
Как сообщили очевидцы пожара в поселке имени Свердлова в социальных сетях, сразу после ЧП по громкой связи было предупреждение закрыть все окна в квартирах, а тех, кто находится на улице, срочно вернуться в свои дома.
Жителей поселка Свердлова в связи с крупным пожаром просят вернуться домой и закрыть окна.
- Дым чернющий валит, сильное открытое пламя - словно гудрон горит или покрышки, - рассказывают свидетели пожара.
О пострадавших во время ЧП официально ничего не сообщается. На месте работают несколько пожарных бригад. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.
- Регулярно слышны то ли взрывы, то ли хлопки. Насколько огромен дым и пламя - фотографиями не передать! - говорят свидетели пожара.
Пожар в посёлке имени Свердлова.
ИСТОЧНИК KP.RU