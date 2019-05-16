После ДТП с КАМАЗом 25-летний велосипедист госпитализирован в крайне тяжелом состоянии
Столкновение велосипедиста с КАМАЗом изначально предполагает, что последствия будут серьезные. Не для тяжелого грузовика, конечно. В таких случаях чудо, если обладатель двухколесного «коня» остается жив. Так, 25-летний молодой человек оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии после ДТП с самосвалом.
- Около 22:50 15 мая на Ивановской улице (Невский путепровод), водитель КАМАЗа совершил наезд на велосипедиста, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетели сообщают, что велосипедист двигался через путепровод по проезжей части в попутном к КАМАЗом направлении. После ДТП молодой человек был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Известно, что за рулем грузовика находился мужчина 1988 года рождения. По какой причине под колесами его самосвала оказался другой участник движения - сейчас выясняют инспектора дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU