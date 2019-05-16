После ДТП с КАМАЗом 25-летний велосипедист госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 08:31 2019-05-16T08:31:30+03:00

Под колеса тяжелой машины молодой человек попал, когда ехал по Невскому путепроводу

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Столкновение велосипедиста с КАМАЗом изначально предполагает, что последствия будут серьезные. Не для тяжелого грузовика, конечно. В таких случаях чудо, если обладатель двухколесного «коня» остается жив. Так, 25-летний молодой человек оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии после ДТП с самосвалом.

- Около 22:50 15 мая на Ивановской улице (Невский путепровод), водитель КАМАЗа совершил наезд на велосипедиста, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Свидетели сообщают, что велосипедист двигался через путепровод по проезжей части в попутном к КАМАЗом направлении. После ДТП молодой человек был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Известно, что за рулем грузовика находился мужчина 1988 года рождения. По какой причине под колесами его самосвала оказался другой участник движения - сейчас выясняют инспектора дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU