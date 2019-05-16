2019-05-16T10:45:16+03:00
Общество

Петербург будет центром празднования 350-летия со дня рождения Петра I

По случаю юбилея основателя Северной столицы, в городе пройдут масштабные торжества
Петр КИБЕР
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В 2022 году будут отмечать юбилей Петра Первого. Фото: Пресс-служба губернатора СПбВ 2022 году будут отмечать юбилей Петра Первого. Фото: Пресс-служба губернатора СПб
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15 мая в Главном штабе прошло заседание оргкомитета по празднованию 350 летнего юбилея Петра I, который будут отмечать в 2022 году. На мероприятии, которое прошло под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева, присутствовали многочисленные чиновники Смольного, в том числе и глава города Александр Беглов.

- Для нас очень важно не только организовать празднование, но и подготовить город, привести в порядок памятные места, связанные с судьбой Петра Первого, - приводит слова врио губернатора Санкт-Петербурга его пресс-служба.

К юбилею первого Всероссийского императора в 2022 году приурочат празднования Дня города (27 мая), Дня Святых апостолов Петра и Павла (12 июля) и Дня российской гвардии (2 сентября). Кроме того, в Северной столице пройдут Международный Петровский конгресс, Международная конференция «Европейские маршруты Петра Великого», а театры и выставочные залы города представят премьеры и экспозиции, посвященные основателю Петербурга.

Напомним, что Петр Алексеевич Романов - император Петр I (Великий) родился 9 июня 1672 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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