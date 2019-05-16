2019-05-16T14:36:26+03:00
Общество

Перекресток Ириновского и проспекта Наставников закроется на месяц

До конца лета 2019 года движение в Красногвардейском районе будет ограничено
Лилия КОЗЛОВА
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Перекресток Ириновского и проспекта Наставников закроется на месяцПерекресток Ириновского и проспекта Наставников закроется на месяцФото: Олег ЗОЛОТО
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Начиная с одиннадцати часов вечера пятницы, 17 мая, и до самого конца лета 2019 года автомобилистам города придется нелегко при поездке по Красногвардейскому району Петербурга. Вплоть до 29 августа движение транспорта будет ограничено в районе Ириновского и проспекта Наставников.

- С 23:00 17 мая по 19 июня 2019 года закрывается движение транспорта на пересечении Ириновского проспекта и проспекта Наставников с сохранением правых поворотов с Ириновского проспекта на проспект Наставников, с Наставников на Ириновский и закрывается движение транспорта по улице Потапова в створе Ириновского проспекта, - сообщили в ГАТИ Петербурга.

Также с 17 мая по 29 августа текущего года автомобилисты и общественный транспорт не смогут ездить по проспекту Энтузиастов около проспекта Наставников, по улице Коммуны от Химиков к шоссе Революции, по шоссе Революции от улицы Коммуны к улице Химиков.

Кроме того, ограничения будут действовать по улице Коммуны в створе Ириновского проспекта, по шоссе Революции в створе Индустриального проспекта, по проспекту Энтузиастов в створе улицы Коммуны.

С 20 июня по 29 августа проезд на пересечении Ириновского проспекта и проспекта Наставников будет закрыт с сохранением правых поворотов с Ириновского на Наставников, с Наставников на Ириновский и с улицы Потапова на Ириновский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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