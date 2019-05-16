2019-05-16T14:58:13+03:00
Общество

На ПМЭФ-2019 объявят победителей XVI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Номинации конкурса охватывают вопросы социально-экономического развития страны
Лилия КОЗЛОВА
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Победителей Всероссийского конкурса наградят на ПМЭФ-2019 Фото: ПМЭФПобедителей Всероссийского конкурса наградят на ПМЭФ-2019 Фото: ПМЭФ
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С 6 по 8 июня 2019 года Северная столица будет принимать Петербургский международный экономический форум, в рамках которого победители Всероссийского конкурса молодежных проектов по развитию регионов «Моя страна – моя Россия» получат свои награды. В глобальном проекте принимают участие учащиеся, студенты, молодые педагоги, специалисты в возрасте от 14 до 5 лет.

- Площадка ПМЭФ не случайно выбрана для объявления победителей и проведения торжественного награждения. ПМЭФ – это территория диалога и общения, уверен, что для победителей конкурса участие в мероприятиях Форума будет бесценным опытом и весомым дополнением к основному призовому фонду, – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Конкурс считается точкой притяжения для юных людей, которые хотят принять ответственное участие в жизни и развитии страны. Помимо того, что проекты участников направлены на формирование образа будущего России, так еще они способствую продвижению социальных лифтов и создают возможности, как для личной, так и профессиональной самореализации молодых граждан страны.

- Возможность рассказать о своем проекте на ПМЭФ-2019 – это источник вдохновения и новых идей для участников и победителей. Наша задача – наглядно показать победителям конкурса, что их сегодняшняя победа – это только начало их большого пути и развития, - считает координатор проекта Лариса Пастухова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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