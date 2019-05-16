Маршрутка полная пассажиров врезалась в дерево в Красносельском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-16T15:43:48+03:00

Маршрутка полная пассажиров съехала в кювет и врезалась в дерево в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

В Красносельском районе Петербурга на пересечении Аннинского и Красносельского шоссе днем в четверг, 16 мая, собрались несколько «скорых» с мигалками и сотрудники ДПС. Около двух часов дня на данном перекрестке на большой скорости маршрутное такси с полным салоном пассажиров врезалось в дерево. Есть пострадавшие.

- Авария произошла днем 16 мая на оживленном перекрестке в Красносельском районе. 54-летний водитель маршрутки № 245 не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и врезался на полном ходу в дерево, - сообщил отдел пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти.

Маршрутка с пассажирами врезалась в дерево в Петербурге .

На кадрах видно, как автобус несется на всех парах по дороге, пролетает перекресток и начинает съезжать влево. Свидетели аварии высказали мнение, что, судя по манере вождения, выглядит так, словно водителю маршрутки стало плохо за рулем, и он потерял управление.

Однако другие очевидцы рассказали, что на перекрестке Аннинского и Красносельского шоссе сегодня проходил ремонт светофора, в связи с чем «зеленый» неожиданно сменялся на «красный». Возможно, это и сбило с толку водителя, который не успел вовремя среагировать.

В результате аварии пострадали четыре человека: три женщины и один мужчина. Все они получили травмы средней тяжести. На данный момент медики оказывают им помощь, а сотрудники дорожной полиции разбираются с причиной ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU