Стало известно, сколько получает директор Эрмитажа

16 Май 19:14 2019-05-16T19:14:44+03:00

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Принято считать, что музейные работники живут на мизерную зарплату. Однако на самом деле, этот миф можно легко развеять. К примеру, генеральный директор петербургского Эрмитажа Михаил Пиотровский в месяц получает в 15 раз больше, чем среднестатистический житель Северной столицы. Информация о зарплате руководителя государственного музея появилась в четверг, 16 мая 2019 года.

- Средняя зарплата в месяц директора Эрмитажа Михаила Пиотровского – 733 тысячи рублей, - говорится в отчете Министерства культуры России.

Надо отметить, что по доходам Пиотровский занимает второе место в тройке самых высокооплачиваемых руководителей федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий. Чуть меньшая сумма на зарплатную карту «падает» Зельфире Трегуловой директору Третьяковской галерее – 719 тысяч рублей в месяц. Ну, и вполне логично, что самая высокая зарплата у директора Государственного Кремля. По данный Минкульта средний месячный доход Елены Гагариной 1,2 миллиона рублей.

Поэтому, если вы еще не определились с будущей профессией, задумайтесь о том, что искусство это интересно и прибыльно.

ИСТОЧНИК KP.RU