2019-05-16T21:52:33+03:00
Общество

Извечное противостояние: В Петербурге появился памятник поребрику и бордюру

Необычная композиция украсила улицу на Парнасе
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появился памятник поребрику и бордюруВ Петербурге появился памятник поребрику и бордюруФото: СОЦСЕТИ
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Как правильно: бордюр или поребрик? Бадлон или водолазка? Кура или курица? Парадная или подъезд? В зависимости от того, какое из этих слов вы употребляете в своей речи, окружающим сразу становится ясно, из Петербурга вы или Москвы. Так, извечное лингвистическое противостояние воплотилось в памятник. В четверг, 16 мая, в Парнасе местные жители заметили необычную композицию.

- На улице Михаила Дудина на севере Петербурга установили памятник поребрику и бордюру. Похоже, поребрик победил, - написали очевидцы в социальной сети.

На самом деле, данная композиция – работа рук петербургского стрит-арт художника Loketski. Свое творчество он назвал «Междугородняя любовь» и посвятил его победе «Зенита».

Напомним, что футбольный клуб «Зенит» завоевал чемпионство в России. Любопытно, что о своей победе футболисты узнали позднее всех остальных – в тот момент, когда матч завершился, они возвращались из Тулы в Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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