2019-05-17T08:28:08+03:00
Происшествия

На Волковском проспекте в лобовую сошлись трамвай и трактор

В ДТП никто не пострадал, но движение рельсового транспорта остановилось до приезда ГИБДД
Петр КИБЕР
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На Волковском проспекте трактор "поцеловал" трамвай. Фото: vk.com/spb_todayНа Волковском проспекте трактор "поцеловал" трамвай. Фото: vk.com/spb_today
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Уникальную и забавную аварию утром 17 мая заметили водители, проезжавшие по Волковскому проспекту. Здесь, на перекрестке с Мгинской улицей лоб в лоб столкнулись трамвай и...трактор коммунальных служб.

- На Волковском проспекте трактор въехал в лоб трамваю, ждут ГАИ. Как так? - удивляются очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Но фото, которое в соцсетях опубликовали петербуржцы, видно, что трактор «Беларус» шел с прицепом для уборки проезжей части. В это время ему навстречу двигался трамвай 16 маршрута. В какой-то момент шофер коммунальной техники не сообразил, куда ему надо свернуть (у трамвая такой возможности, как известно, нет) и врезался в рельсовый транспорт.

"Беларус" и 16-й трамвай не поделили одни рельсы. Фото: vk.com/spb_today

"Беларус" и 16-й трамвай не поделили одни рельсы. Фото: vk.com/spb_today

Удар был совсем небольшим, так что травм никто не получил. Косвенно пострадавшими оказались пассажиры общественного транспорта. Из-за аварии на трамвайных путях, им пришлось искать другие варианты как добраться на работу и не опоздать.

Разбираться в причинах ДТП будут сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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