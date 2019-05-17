2019-05-17T13:52:33+03:00
Общество

В Ломоносовском районе Ленобласти создадут новый транспортно-логистический центр

Об этом заявил глава 47 региона Александр Дрозденко
Петр КИБЕР
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Рядом с портом "Бронка" создадут новый транспортно-логистический центр. Фото: vk.com/clubportbronkaРядом с портом "Бронка" создадут новый транспортно-логистический центр. Фото: vk.com/clubportbronka
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Новый мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) может вскоре появиться в Ломоносовском районе Ленинградской области. Такую идею на встрече с заместителем премьер-министра России Максимом Акимовым озвучил глава 47 региона Александр Дрозденко. Строить ТЛЦ планируют возле порта «Бронка».

- Преимущества такого варианта очевидны. Это близость ко всем портам, развитая дорожная инфраструктура и наличие большого земельного участка. Эти факторы позволят решить вопрос с быстрой доставкой грузов, - сказал Александр Дрозденко.

На совещании по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области высокому гостю из Москвы представили план будущего логистического центра. По словам руководства 47 региона, на территории комплекса будет возможность принимать железнодорожные составы длиной в 71 вагон. А площадь, не скованная границами города, позволит развиваться и размещать здесь различные промышленные предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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