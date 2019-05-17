Смольный предложил снимать в Петербурге болливудские фильмы
Неожиданно, но Санкт-Петербург может стать площадкой для съемок болливудских фильмов. Именно так называют картины, которые производит индийская «фабрика грез», расположенная в Мумбае (бывший Бомбей). С таким предложением к послу Индии в России обратились чиновники Смольного.
- Индийская сторона готова развивать побратимские связи между Санкт-Петербургом и Мумбаи, а также привлечь кинокомпании к проведению киносъемок в Северной столице, - сообщает пресс-служба комитета по внешним связям.
Но и это еще не все, индийские посланники пообещали постараться организовать одну из церемоний награждения Болливуда в городе на Неве. Также, по словам дипломатов, у индийских туристов есть большой интерес к северным странам. И если бы получение российской визы упростилось, то путешественников с берегов Ганга на берега Невы стало бы больше.
Чиновники Смольного, в свою очередь, обрадовали гостей, что пассажирам круизных лайнеров. которые прибывают в Петербург из Хельсинки, на трое суток виза не требуется и пригласили туристов из Индии приезжать чаще.
В комитете по внешним связям прошла встреча чиновников Смольного с послом Индии в России
Неожиданно, но Санкт-Петербург может стать площадкой для съемок болливудских фильмов. Именно так называют картины, которые снимает индийская «фабрика грез», расположенная в Мумбае (бывший Бомбей). С таким предложением к послу Индии в России обратились чиновники Смольного.
- Индийская сторона готова развивать побратимские связи между Санкт-Петербургом и Мумбаи, привлечь кинокомпании к проведению киносъемок в Северной столице, - сообщает пресс-служба комитета по внешним связям.
Но и это еще не все, индийские посланники пообещали постараться организовать одну из церемоний награждения Болливуда в городе на Неве. По словам дипломатов, у индийских туристов есть большой интерес к северным странам. И если бы получение российской визы упростилось, то путешественников с берегов Ганга на берега Невы стало бы больше.
Чиновники Смольного, в свою очередь, обрадовали гостей, что пассажирам круизных лайнеров. которые прибывают в Петербург из Хельсинки, на трое суток виза не требуется и пригласили туристов из Индии приезжать чаще.
ИСТОЧНИК KP.RU