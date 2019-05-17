В Петербурге начали капать будущую станцию метро «Путиловская»

СЕГОДНЯ 18:55 2019-05-17T18:55:43+03:00

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Работники «Метростроя» в пятницу, 17 мая, приступили к земляным работам на стройплощадке, где в будущем появится станция метро «Путиловская». Сейчас участок готовят к бурению, чтобы после заморозить грунт и начать проходку эскалаторного тоннеля.

- Сегодня на Красносельско-Калининской линии ведется щитовая проходка левого перегонного тоннеля. В рамках строительства предусмотрено шесть стволов, пять из которых уже пройдено. Там ведутся горнопроходческие работы по сооружению вентсбоек, подходных тоннелей, оборудуются горные комплексы, - приводит слова пресс-службы «Метростроя» газета «Петербургский дневник».

Вместе с «Путиловской» началось строительство станции «Юго-Западная». Сейчас там уже замораживают грунт. Отмечается, что во время работ на 30-метровой глубине проходчики столкнулись с проблемой – огромными валунами. Эти камни не перемалываются техникой, поэтому их приходится доставать вручную.

Напомним, что Красносельско-Калининскую линию собираются строить до станции «Сосновая поляна», а также до «Полюстровского проспекта-1». Участок от «Путиловской» до «Обводного канала-2» должен отправиться в Главгосэкспертизу в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU