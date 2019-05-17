Петербургским учителям увеличат надбавку за классное руководство

СЕГОДНЯ 19:13 2019-05-17T19:13:20+03:00

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Учитель – это призвание. Они не только учат детей, но еще и воспитывают их, вкладывают силы и души во взращивание нового поколения. Разумеется, такой труд должен оплачиваться по достоинству. В пятницу, 17 мая, в Академии талантов Петербурга прошел Бал классных руководителей. На нем врио губернатора Александр Беглов заявил, что надбавка учителям за классное руководство должна быть увеличена.

- Призвание, долг – это красивые и правильные слова, но результат вашей работы должен отражаться и на зарплате, - подчеркнул врио градоначальника.

В присутствии 150 учителей Беглов объявил, что уже дал поручение комитетам Смольного разработать новый порядок начисления выплат за классное руководство. Так, уже с 1 сентября 2019 года каждому классному руководителю будет установлен повышающий коэффициент.

Врио губернатора поблагодарил педагогов за труд, отметив, что именно от классного руководителя во многом зависит, с каким настроением дети будут ходить в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU