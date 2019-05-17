2019-05-17T20:20:31+03:00
Происшествия

Наркоман напал на свою бабушку в Петербурге

В момент задержания мужчина пытался спрятать пакетик с белым порошком
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали наркомана, напавшего на свою бабушкуВ Петербурге задержали наркомана, напавшего на свою бабушкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером в пятницу, 16 мая 2019 года, пожилая петербурженка отдыхала у себя дома. К ней в гости зашел внук. Однако эта встреча оказалась далеко не приятной. 32-летний мужчина явно был в неадекватном состоянии и вместо объятий, напал на родную бабушку.

- Около восьми часов вечера пенсионерка обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что ее внук пришел к ней в квартиру в доме 118 на Ленинском проспекте. Мужчина начал вести себя агрессивно и нападать на нее, - сообщила пресс-служба Росгвардии.

Прибывшие на место правоохранители увидели в квартире мужчину, по которому внешне было понятно, что он под действием наркотиков. Росгвардейцы задержали внука. В тот момент, когда его забирали, мужчина сбросил на пол пакетик с порошком белого цвета. Экспертиза определит, что за вещество находилось в свертке.

Мужчину передали в отделение полиции до дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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