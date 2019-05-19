2019-05-19T09:54:37+03:00
Происшествия

В Петербурге мужчина купил у мошенников фальшивые царские монеты почти за 200 тысяч рублей

Полиция проводит проверку
Роман ЛЯЛИН
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Полиция разбирается в истории с монетамиПолиция разбирается в истории с монетамиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге в полицию обратилась очередная жертва мошенников, которые на улице продают якобы царские монеты. Аферисты рассказывают покупателям, что нашли деньги во время ремонта старого дома. Иногда преступники придумывают новую легенду и предлагают купить раритет.

- В полицию Фрунзенского района обратился 40-летний гражданин, он сообщил, что 18 мая, находясь во дворе у дома 76 по улице Тамбовской, купил у двоих неустановленных мужчин, монеты, как показалось заявителю, времён "Царской России", за которые заявитель рассчитался двумя телефонами, дорогостоящими наушниками и наличными, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сумма ущерба составила почти 179 тысяч рублей.

Сейчас полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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