В Петербурге мужчина купил у мошенников фальшивые царские монеты почти за 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-19T09:54:37+03:00

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В Петербурге в полицию обратилась очередная жертва мошенников, которые на улице продают якобы царские монеты. Аферисты рассказывают покупателям, что нашли деньги во время ремонта старого дома. Иногда преступники придумывают новую легенду и предлагают купить раритет.

- В полицию Фрунзенского района обратился 40-летний гражданин, он сообщил, что 18 мая, находясь во дворе у дома 76 по улице Тамбовской, купил у двоих неустановленных мужчин, монеты, как показалось заявителю, времён "Царской России", за которые заявитель рассчитался двумя телефонами, дорогостоящими наушниками и наличными, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сумма ущерба составила почти 179 тысяч рублей.

Сейчас полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU