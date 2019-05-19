Жители Васильевского острова удивились появлению шершней в домах
Горожане жалуются, что насекомые ищут места для гнезда
Жители района испугались шершней Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov
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Жители Васильевского острова пожаловались на шершней, которые часто стали залетать в дома. По словам горожан, в квартиры залетают по несколько насекомых.
- Сегодня к нам в окно залетели два шершня, - рассказывают горожане. - Видимо, искали место для гнезда. Достаточно жирненькие, будьте аккуратны!
Новость о шершнях вызвала среди жителей района неожиданный ажиотаж. Владельцы квартир на Васильевском острове стали делиться, что насекомые часто залетают в квартиры.
- Я тоже сегодня убила одного, - пожаловалась еще одна горожанка.
ИСТОЧНИК KP.RU