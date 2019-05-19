Елизавета Туктамышева вернулась в Петербург и поделилась своими снимками с Кипра

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-19T13:00:58+03:00

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вернулась на родину после отдыха на Кипре. Спортсменка рассказала, что уже прилетела в Северную столицу и поделилась впечатлениями после отдыха.

- Я уже в Питере, но все ещё мыслями на Кипре, - написала Туктамышева. - Эти фото сделаны где-то в горах , на пути в мужской монастырь «Киккос».

liza_tuktik Елизавета Туктамышева показала фото с отдыха

Также спортсменка поделилась своими снимками с отдыха на Кипре. Фигуристка показала свою подтянутую фигуру.

Отметим, что Елизавета Туктамышева в 2015 году выиграла чемпионат мира и Европы. В 2015 году выиграла серебро, а в 2019 году - бронзу командного чемпионата мира. В 2013 году она выиграла чемпионат России. А в прошедшем сезоне она стала третьей в финале серии Гран-При.

Один из главных стартов минувшего сезона, чемпионат России в Саранске, она пропустила из-за воспаления легких. И смогла восстановиться только к началу января.

ИСТОЧНИК KP.RU