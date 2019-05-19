Названа цена билетов на матчи ЧЕ-2020 в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:46 2019-05-19T18:01:42+03:00

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций озвучили цены на билеты матчей чемпионата Европы по футболу 2020, часть которых пройдет в Санкт-Петербургу. Минимальная стоимость билета третьей категории составит - 50 евро, второй категории - 125 евро, первой - 185 евро.

- Первая партия билетов поступит в продажу единовременно по всему миру на EURO2020.com, - сообщают организаторы. - Если спрос на определенные матчи и категории превысит предложение, корректные заявки примут участие в лотерее. Срок подачи заявки в оговоренный период (с 12 июня по 12 июля 2019 года) значения не имеет.

При этом часть билетов будет выделена болельщикам сборных, которые 26 и 31 марта 2020 года сыграют стыковые матчи.

ИСТОЧНИК KP.RU